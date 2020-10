Touch ID sur l'iPad Air 4, une ''prouesse technologique''

Avec l'iPad Air 4, présenté par Apple le mois dernier et qui sera disponible dans le courant de ce mois d'octobre, Apple a totalement revu le design de sa tablette. Intégrer un écran bord-à-bord aux coins arrondis, comme sur l'iPad Pro, nécessitait de se débarrasser du bouton d'accueil. Or, c'est le bouton d'accueil qui était jusqu'ici utilisé pour la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID.La présence d'une technologie d'authentification biométrique est indispensable, et Apple a déjà résolu ce problème en intégrant la caméra TrueDepth et la reconnaissance faciale de Face ID à l'iPad Pro, mais cette technologie est bien plus coûteuse et l'objectif de l'iPad Air est justement de proposer un appareil aux coûts plus contenus. Apple a donc opté pour une solution alternative : l'intégration de Touch ID au bouton d'allumage de la tablette.Dans une interview donnée au podcast Same Brain de iJustine and Jenna Ezarik, deux responsables d'Apple sont revenus sur le sujet. John Ternus (ingénierie matérielle) et Bob Borchers (marketing produit) ont expliqué que cette intégration est bien plus complexe qu'elle peut en avoir l'air, Bob Borchers n'hésitant pas à la qualifierLe bouton d'allumage de la tablette est bien plus fin que le traditionnel bouton d'accueil et il ne peut donc pas scanner une portion d'empreinte digitale aussi importante. Pour compenser, Apple aurait donc créé un capteuret enregistrerait une portion plus large de l'empreinte de l'utilisateur. Pour John Ternus, l'emplacement de ce bouton d'allumage serait également problématique : il se situe tout en haut de la tablette, au même endroit que les antennes des modèles cellulaires. Son fonctionnement sans interférence aurait nécessité une étroite collaboration entre l'équipe de Touch ID et celle des antennes de l'iPad.Tout cet effort a-t-il été réalisé uniquement pour l'iPad Air 4 ? John Ternus et Bob Borchers n'ont pas donné la réponse à cette question mais il paraît évident que cette technologie sera amenée à être intégrée dans d'autres produits. On devrait sans doute la retrouver dans un futur modèle d'iPad mini au design remanié, et de nombreuses rumeurs envisagent également son intégration dans un futur modèle d'iPhone d'entrée de gamme dès l'année prochaine. Quant à l'éventualité de modèles hybrides intégrant à la fois Touch ID et Face ID, aucune rumeur sérieuse n'a pour le moment prêté cette intention à Apple mais le port du masque obligatoire pourrait donner des idées aux ingénieurs de Cupertino.