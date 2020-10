Les enceintes et casques de marques tierces retirés des Apple Stores

Apple a il y a quelques jours cessé de vendre les haut-parleurs et casques de Sonos, Bose et Logitech (Ultimate Ears), nous apprend Mark Gurman de Bloomberg . Les produits ne sont plus référencés sur l'Apple Store en ligne, et ils sont également en cours de retrait dans les boutiques physiques. Les fabricants ont été récemment informés qu'Apple ne souhaitait plus revendre leurs produits, indiquant par exemple à Ultimate Ears. Seuls les produits de Beats sont encore référencés, qu'il s'agisse des casques ou de l'enceinte Pill+, mais Beats appartient à Apple et jouit donc d'un statut particulier.

Des casques Beats dans un Apple Store

Ce changement de stratégie prend place juste avant la présentation de nouveaux produits devant entrer en concurrence avec les marques remerciées. Apple s'apprêterait en effet à commercialiser son propre casque audio qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio, ainsi qu'une version plus petite et moins chère du HomePod , son enceinte connectée. Ces deux nouveautés pourraient être officialisées en même temps que l'iPhone 12 dans le courant de ce mois d'octobre