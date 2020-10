Apple TV+ : un documentaire sur Bruce Springsteen le 23 octobre

Apple va muscler sa programmation en documentaires cet automne. En plus de trois documentaires animaliers ainsi queavec Ewan McGregor, Apple TV+ va accueillir le vendredi 23 octobre un film documentaire consacré à Bruce Springsteen appelé. Apple a publié les premières images de cette nouvelle production hier soir. Le film montrera notamment l'enregistrement avec le groupe E Street Band d'un nouvel album qui sera lancé en exclusivité le 23 octobre sur Apple Music.Apple commence à créer des passerelles entre ses différents services afin de susciter la curiosité chez ses utilisateurs. Après la mise en place de podcasts exclusifs en complément de certaines séries, ce projet est le premier qui cherchera directement à déclencher des abonnements payants. Rappelons qu'Apple a le mois dernier présenté une nouvelle offre appelée Apple One qui permettra de profiter de plusieurs services d'Apple à prix réduit, incluant Apple TV+ et Apple Music ; cet abonnement tout-en-un sera lancé un peu plus tard cet automne.