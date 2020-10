Face ID avec un masque, c'est possible mais moins sécurisé

Apple va-t-elle finir par rendre son système de reconnaissance faciale Face ID compatible avec le port du masque ? Depuis le mois de mai, iOS est maintenant capable de détecter si un utilisateur porte un masque pour désactiver Face ID et passer directement à la saisie du mot de passe. Mais dans un contexte où le port obligatoire du masque est amené à se prolonger, cette réponse qui prive l'iPhone de son système d'authentification biométrique est de moins en moins suffisante Dans une interview donnée au site allemand Stern , Tim Millet a donné quelques explications sur le sujet. Le Vice-Président de l'architecture des plates-formes d'Apple affirme qu'il serait tout à fait possible de faire fonctionner Face ID avec le port du masque en omettant les parties du visage recouvertes par celui-ci,. Pour Tim Millet,

Tim Millet lors de la présentation de la puce Apple A14 en septembre 2020

Un mode dégradé pour Face ID serait-il moins sécurisé que d'avoir à entrer son code secret en public ? Les systèmes d'authentification biométriques d'Apple se sont bâtis une solide réputation et on imagine aisément qu'Apple ne souhaite pas abaisser leur niveau de sécurité. La réalité du terrain ne va toutefois pas dans le sens de Tim Millet. Dans ce contexte, on imagine ainsi difficilement que les ingénieurs d'Apple ne soient pas en train de plancher sur le compromis logiciel le plus efficace possible.Notons qu'une solution matérielle ne faisant aucun compromis sur la sécurité pourrait être envisagée avec le retour de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID sur le bouton d'allumage de l'iPhone, en complément de Face ID. Une telle mesure ne réglerait cependant pas le problème des millions d'iPhone déjà sur le marché depuis la sortie de l'iPhone X il y a trois ans.