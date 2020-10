iPhone 12 : un Apple Event le 13 octobre !

« Bonjour, vitesse »

Les stars de ce deuxième événement de rentrée, un mois après la présentation de l'Apple Watch Series 6 et SE ainsi que de l'iPad Air 4 , devraient donc être l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Pour remplacer l'iPhone 11, Apple aurait deux modèles dans les tuyaux : l'iPhone 12 et une déclinaison plus petite, avec une diagonale de 5,4" au lieu de 6,1", qui pourrait prendre le nom d'iPhone 12 mini . En haut de gamme, il y aurait de légères augmentations de tailles avec l'iPhone 12 Pro (6,1") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7") pour remplacer l'iPhone 11 Pro (5,8") et l'iPhone 11 Pro Max (6,5").Cette nouvelle cuvée devrait s'accompagner d'une évolution du design, avec le grand retour des châssis aux bords plats . Contrairement à ce qu'affirmaient certaines rumeurs au printemps dernier, il ne faudrait en revanche pas s'attendre à une réduction de la taille de l'encoche, à part peut-être sur le petit modèle de 5,4" . Côté fiche technique, tous les détails ne sont pas encore connus mais les quatre modèles devraient adopter un modem 5G, seule une édition spéciale de l'iPhone 12 Pro Max non disponible en France prenant vraisemblablement en charge les ondes millimétriques (mmWave) plus rapides, ainsi que la puce Apple A14 plus puissante. Le slogan du carton d'invitation,, peut faire référence à ces deux avancées.Tous les modèles pourraient également être équipés d'un écran OLED. La technologie ProMotion, un temps envisagée pour les modèles Pro, ne serait finalement pas au programme . Le scanner LiDAR inauguré par l'iPad Pro devrait en revanche bien être intégré aux modèles Pro. Enfin, le chargeur ainsi que les écouteurs pourraient ne plus être fournis par défaut

Concept d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro par EverythingApplePro

Les nouveaux modèles d'iPhone ne devraient pas être les seules annonces de cette conférence. Apple devrait aussi profiter de cet événement pour nous parler de musique, possiblement avec deux nouveautés distinctes : un casque audio haut de gamme qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio et dont des photos volées se seraient déjà retrouvées sur le web, ainsi qu'une version plus petite et moins chère du HomePod

Une autre nouveauté majeure pourrait être abordée : après des mois de rumeurs, Apple pourrait enfin présenter ses AirTags, de petits traqueurs qui permettent de géolocaliser des objets du quotidien qu'on ne souhaite pas perdre. Prenant en charge la technologie Ultra Wideband (UWB) de la puce Apple U1, ils prendraient une forme ronde permettant de loger une pile bouton. Ces AirTags sont en préparation depuis longtemps, et Apple les a déjà mentionnés par erreur au sein d'une vidéo promotionnelle. Les cercles présents sur le carton d'invitation de l'événement font d'ailleurs penser à la fois à la forme des AirTags et à leur fonction de géolocalisation.

D'autres annonces seront peut-être au programme pour cette nouvelle conférence. Pour accompagner les nouveaux modèles d'iPhone, Apple pourrait notamment lancer un chargeur sans fil Qi (moins ambitieux que la technologie AirPower abandonnée l'année dernière). Il est également possible qu'Apple mette enfin à jour son Apple TV , mais les rumeurs à ce sujet ont été contradictoires. Pour ce qui est de la très attendue présentation des premiers Macs dotés de puces ARM Apple Silicon , les premiers ordinateurs doivent sortir avant la fin de l'année mais il est possible que leur annonce attende la tenue d'un troisième événement en novembre. Verdict dans une semaine !