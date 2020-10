L'iPhone 5c est bientôt obsolète

L'iPhone 5c, présenté en même temps que l'iPhone 5s en 2013, a été officiellement retiré de la vente deux ans plus tard mais il a continué à être produit quelques temps, principalement pour les revendeurs et les opérateurs téléphoniques, en tant que modèle d'entrée de gamme non officiel. L'iPhone 5c était essentiellement un iPhone 5 avec un châssis en plastique coloré, moins cher et aussi plus fragile. Dans un mémo interne intercepté par MacRumors , on apprend que ce modèle sera ajouté à la liste des produits anciens et obsolètes d'Apple à la fin de ce mois d'octobre.Cet ajout se fera deux ans après celui de l'iPhone 5 . Concrètement, cela signifie qu'Apple va cesser de fournir des pièces détachées à ses centres de SAV ainsi qu'à son réseau de réparateurs agréés. Les réparations seront toujours possible, mais uniquement dans la limite des composants disponibles. Si vous possédez un iPhone 5c et que celui-ci a besoin d'une réparation, il ne vous reste donc que quelques semaines pour être sûr de pouvoir bénéficier de ce service. À moins d'avoir un attachement particulier à ce modèle, il reste toutefois plutôt déconseillé de mettre de l'argent dans un téléphone ayant déjà sept ans au compteur...