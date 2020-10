Apple Event : un HomePod mini mais pas de HomePod 2

Apple tiendra un événement spécial ce mardi 13 octobre et les annonces ne devraient pas uniquement concerner l'iPhone 12. Apple devrait en effet nous parler aussi de musique avec des nouveautés dans deux domaines : les casques audio avec la sortie d'un casque circum-aural qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio, et les enceintes connectées avec la sortie d'un nouveau modèle de HomePod plus petit et moins cher.Selon le leaker L0vetodream , qui dispose souvent de bonnes informations, Apple profiterait bien de cette conférence pour annoncer son « HomePod mini », mais il ne faudrait pas s'attendre à la présentation conjointe d'une mise à jour du grand modèle. Le HomePod premier du nom serait en effet conservé tel quel pour le moment. Selon Mark Gurman, cette édition à "bas prix" du HomePod serait dotée de deux tweeters , contre sept sur le modèle actuel.Apple a déjà commencé à faire place nette au sein de ses boutiques pour accueillir ces nouveautés : nous avons appris cette semaine le retrait de la vente des casques et enceintes de de marques tierces. Les AirPods Studio et HomePod mini pourraient donc arriver en rayons rapidement !