Une encoche plus fine pour l'iPhone 13 ?

L'iPhone 12, qui sera officiellement présenté la semaine prochaine , est déjà de l'histoire ancienne pour une partie des employés d'Apple. La nouvelle gamme est en effet entrée en production il y a quelques semaines et les ingénieurs de Cupertino peuvent donc désormais consacrer tout leur temps aux modèles qui seront dévoilés l'année prochaine. L'automne 2021 est encore lointain, et beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici-là. La conception d'un nouvel iPhone se prépare néanmoins avec beaucoup d'avance et il n'est donc pas totalement étonnant que de premiers bruits de couloir résonnent déjà.La grosse rumeur qui tache du jour est signée @UniverseIce , unqui a déjà eu de bonnes sources sur les projets d'Apple. L'indiscrétion concerne un sujet bien précis mais ô combien sensible : la fameuse encoche qui permet à Apple de planquer les multiples capteurs frontaux de l'iPhone sur le haut de l'écran. Il est de notoriété publique qu'Apple veut parvenir à se débarrasser totalement de cette clivante péninsule. En 2017, à l'occasion de la présentation de l'iPhone X, Phil Schiller avait par exemple déclaré que. Un objectif louable mais complexe : Apple devrait donc y aller par étapes en réduisant progressivement la taille de l'encoche. On pensait initialement qu'Apple en réduirait la largeur. Que nenni, clame le twittos glacé : cette réduction se ferait d'abord par l'épaisseur.Il faudra se contenter d'un schéma réalisé à main levée pour le moment, et surtout garder à l'esprit que plus les rumeurs les plus anticipées ne sont pas nécessairement les plus fiables. Les commérages autour de l'encoche de l'iPhone 12 ont d'ailleurs été nombreux ces derniers mois, jusqu'à la publication de schémas industriels nous montrant une encoche moins large que sur les modèles actuelles. Or, tout le monde semble finalement s'accorder sur le maintien d'une encoche identique cette année, en dehors peut-être de l'iPhone 12 mini qui pourrait bénéficier d'un traitement de faveur pour garder des dimensions proportionnelles aux autres modèles. Prudence, donc !