Apple TV+ : Apple veut contrer le piratage

Apple vient officiellement de rejoindre l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), une coalition financée par la puissante association interprofessionnelle Motion Picture Association of America (MPAA). Cette association est spécialisée dans la protection des droits des créateurs de contenus télévisuels. Elle regroupe de nombreux grands noms du secteur , dont Netflix, Amazon, Disney, Paramount, Sony Pictures, ou encore Warner Bros pour n'en citer que quelques-uns. Apple TV+ fera directement partie du conseil d'administration de l'ACE.L'objectif de l'ACE est principalement de mettre les bâtons dans les roues des pirates, et plus spécifiquement du streaming illégal qui représenterait 80% du piratage aujourd'hui. Cela passe principalement par du lobbying ou des actions en justice pour protéger les intérêts de ses membres. Apple comptant devenir un acteur majeur du streaming légal, c'est une problématique à laquelle il lui sera impossible d'échapper.