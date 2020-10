Intel : de nouvelles puces de bureau début 2021

Après les puces dédiées aux ordinateurs portables dévoilées le mois dernier , Intel a cette semaine donné des nouvelles du développement de ses processeurs Core de onzième génération destinés aux ordinateurs de bureau : nom de code Rocket Lake, ils seront commercialisés au premier trimestre de 2021. Toujours gravés avec une finesse de 14 nanomètres, ces processeurs intégreront une nouvelle architecture graphique Iris Xe censée être deux fois plus puissante. Intel prévoit également la prise en charge native du Wi-Fi 6 pour des débits sans fil plus rapides, de l'USB 4 et du Thunderbolt 4 , sans oublier le PCie 4.0 pour permettre de meilleurs débits internes, ouvrant par exemple la porte à des SSD plus rapides . Intel promet également une puissance brute 20% supérieure.Maintenant qu'Apple a annoncé la transition imminente du Mac vers l'architecture ARM grâce à des puces conçues en interne, ces annonces d'Intel ont-elles encore un intérêt pour les utilisateurs de Macintosh ? Il est quoi qu'il en soit toujours intéressant de garder un point de comparaison, mais la possibilité qu'Apple utilise ces puces de onzième génération l'année prochaine reste bien réelle : la transition Apple Silicon qui débutera cet automne doit en effet durer deux ans et Apple devrait donc encore faire confiance à Intel pour certains de ses modèles les plus puissants, comme le MacBook Pro 16", l'iMac 27" ou le Mac Pro.