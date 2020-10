Les premiers forfaits 5G français se dévoilent

Maintenant que les enchères d'attribution des fréquences 5G sont terminées , les opérateurs téléphoniques français savent sur quel pied danser : les premiers réseaux 5G vont bien pouvoir être lancés dès la fin de cette année. Chez Orange , cela sera dans le courant du mois de décembre, promet l'opérateur qui vient de dévoiler ses premiers forfaits compatibles. Même si l'opérateur historique tente de séduire avec certaines options (multi-SIM, appels et données à l'étranger), les prix restent salés avec un minimum de 39,99 € par mois pour 70 Go de données (tous les forfaits bénéficient d'un rabais de 15 € par mois pendant un an). On notera la présence d'un forfait avec données illimitées, pour 94,99 € par mois tout de même.Chez Bouygues Telecom , on se veut plus vague : la 5G sera lancéeet les prix débuteront à 30,99 € pour 50 Go de données, là aussi avec un rabais de 15 € par mois pendant un an. Des tarifs plus cléments pour des forfaits un peu moins bien dotés, à la fois en quantités de données et en options. Il n'y a pas d'offre illimitée : le forfait le plus généreux intègre 120 Go de données pour 69,99 € par mois (avec avantage smartphone).Ces forfaits "à l'ancienne" impliquant un engagement de 12 mois peuvent être souscrits dès aujourd'hui et ils basculeront automatiquement sur le réseau 5G lorsque les antennes adéquates seront disponibles en fin d'année dans certaines grandes villes. Pour le moment, les deux opérateurs n'ont pas communiqué sur la disponibilité de leur futur réseau 5G sur leurs forfaits sans engagement commercialisés sous les marques B&You et Sosh.