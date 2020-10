Apple va offrir trois mois aux abonnés d'Apple TV+

Apple va offrir trois mois de gratuité à ses utilisateurs abonnés à Apple TV+, affirme Rene Ritchie dont les sources auprès d'Apple sont généralement excellentes. Les personnes profitant d'une année gratuite suite à l'achat d'un produit d'Apple sont également concernées par cette mesure : si vous avez souscrit à votre abonnement au lancement d'Apple TV+ le 1er novembre dernier, votre période de gratuité n'expirera pas dans trois semaines et sera prolongée jusqu'au 1er février 2021. Pour les personnes ayant un abonnement payant annuel, 9To5Mac affirme que la somme correspondant à trois mois d'abonnement sera reversée sur leur identifiant Apple et pourra être dépensée sur n'importe quel service dématérialisé de la marque.Apple n'a pas communiqué sur les raisons de cette mesure, mais il semble probable que les responsables d'Apple TV+ craignent une vague trop importante de désabonnements dans les prochaines semaines. Les nouveaux contenus de la plateforme de streaming d'Apple sont peu nombreux cet automne, beaucoup de productions ayant pris du retard à cause des mesures de confinement prises cette année. Apple doit espérer un regain d'intérêt avec l'arrivée de nouvelles séries ainsi que des saisons 2 de séries existantes au début de l'année prochaine.