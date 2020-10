Apple dépose la marque « iPhone for Life »

Un iPhone pour la vie ? À Hong Kong, Apple vient de faire une demande pour obtenir les droits de la marque « iPhone for Life ». L'enregistrement de la marque couvre deux classes : le commerce et les services financiers. Tout laisse donc à penser qu'il s'agit d'un programme permettant de changer régulièrement d'iPhone grâce à un abonnement. Apple s'apprêterait-elle à lancer une nouvelle offre de crédit-bail (leasing) ?Apple dispose déjà dans certains pays de son offre iPhone Upgrade Program qui permet justement de changer d'iPhone tous les ans pour une redevance mensuelle — aux États-Unis, l'abonnement démarre à 35,33 dollars par mois. À moins qu'il ne s'agisse que de protéger cette marque afin d'empêcher son utilisation par les opérateurs téléphoniques, il est possible qu'Apple prépare une refonte de ce programme avec un nom plus engageant. À suivre...