Le chargeur sans fil d'Apple va-t-il s'appeler... MagSafe ?

C'est un nom bien connu des utilisateurs de MacBook Air et de MacBook Pro d'anciennes générations : MagSafe désignait le connecteur d'alimentation magnétique des ordinateurs portables, abandonné à l'arrivée de l'USB-C. Cette marque pourrait faire son retour cette année pour désigner un autre produit : le chargeur sans fil par induction d'Apple. Sur Weibo, un certain Kang généralement bien renseigné nous livre toute une série de prédictions sur les annonces qui auront lieu la semaine prochaine durant l'événement spécial d'Apple. Deux chargeurs seraient dévoilés, portant les noms de Magsafe et Magsafe Duo.

Chargeur sans fil par induction de Mophie

Au vu des récentes fuites au sujet du chargeur sans fil d'Apple, ce nom paraît plutôt approprié : le chargeur aurait en effet la particularité d'être magnétique ! Des photos volées d'un prototype se sont montrées le mois dernier, et on a également pu voir des coques intégrant un cercle aimanté pour guider le placement de l'iPhone sur le chargeur. Quelques indiscrétions prêtent également l'intention à Apple d'intégrer ce cercle d'aimants au dos de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro.

Les chargeurs sans fil MagSafe d'Apple, vraisemblablement prévus pour un (MagSafe) ou deux (MagSafe Duo) appareils, délivreraient une puissance de 15 W. Cette commercialisation parallèle à celle de l'iPhone 12 n'est pas surprenante : les nouveaux smartphones d'Apple seraient en effet les premiers à être vendus sans chargeur filaire