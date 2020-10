Un tarif de 99 dollars pour le HomePod mini ?

Apple n'a pour le moment pas prévu de mise à jour pour le HomePod, mais une version plus petite et moins chère serait au programme pour l'Apple Event de ce mardi 13 octobre. Selon leKang, sur Weibo , la petite version de l'enceinte connectée d'Apple aurait une hauteur de seulement 8,4 cm. À titre de comparaison, le HomePod classique fait 17,2 cm de hauteur : le HomePod mini serait donc un peu plus de deux fois plus petit, avec deux tweeters au lieu de sept. Le HomePod mini serait équipé de la puce Apple S5, déjà connue sur l'Apple Watch Series 5, et non de la vieillissante puce Apple A8 qui équipe son grand frère.Concernant le prix, Apple se montrerait plutôt agressive avec un tarif de 99 dollars, contre 299 dollars pour le grand modèle. Le HomePod classique est vendu 329 € sur l'Apple Store en France, et le HomePod mini pourrait donc se retrouver à 109 € si Apple applique le même taux de change. Pour la disponibilité, il faudrait attendre un peu : Kang évoque un lancement à la mi-novembre, plusieurs semaines après la présentation officielle. Réponse dans quelques jours ...