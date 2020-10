iPhone 12 : lancement en trois temps, tarif de 699 $...

iPhone 12 mini (5,4")

À partir de 699 dollars

Double caméra (ultra grand-angle et grand-angle)

Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go

Couleurs : noir, blanc, rouge, bleu, vert

Précommandes le 6 novembre

Lancement le 13 novembre



iPhone 12 (6,1")

À partir de 799 dollars

Double caméra (ultra grand-angle et grand-angle)

Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go

Couleurs : noir, blanc, rouge, bleu, vert

Précommandes le 16 octobre

Lancement le 23 octobre



iPhone 12 Pro (6,1")

À partir de 999 dollars

Triple caméra (ultra grand-angle, grand-angle et zoom optique 4x) + LiDAR

Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

Couleurs : graphite, argent, or, bleu

Précommandes le 16 octobre

Lancement le 23 octobre



iPhone 12 Pro Max (6,7")

À partir de 1 099 dollars

Triple caméra (ultra grand-angle, grand-angle et zoom optique 5x) + LiDAR

Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

Couleurs : graphite, argent, or, bleu

Précommandes le 13 novembre

Lancement le 20 novembre

Vous reprendrez bien une bonne grosse dose de rumeurs pour attaquer le week-end ? Nous voici à seulement quelques jours de la présentation officielle de l'iPhone 12 , qui se tiendra ce mardi 13 octobre, et les langues semblent se délier au sujet de la nouvelle gamme de smartphones d'Apple. Le leaker Kang, qui dispose d'un bon historique , a publié sur Weibo toute une série de caractéristiques techniques nous donnant une bonne idée de ce à quoi la gamme d'iPhone 12 pourrait ressembler. Voici un résumé :Kang donne de multiples autres détails sur la gamme à venir. Les quatre modèles seraient dotés d'un écran OLED "Super Retina XDR Display" avec un verre plus résistant à l'avant, et tous seraient bien compatibles 5G (mais seuls des modèles destinés au marche américain intégreraient la 5G mmWave plus rapide). Leévoque un mode "Smart Data" pour économiser de l'énergie : l'iPhone 12 n'utiliserait pas forcément la 5G pour tous les usages et basculerait automatiquement en 4G en cas de besoins modestes. En plus de son zoom plus performant, l'iPhone 12 Pro Max intégrerait un capteur principal plus grand, ce qui lui permettrait d'être plus efficace en basse luminosité.

Concept d'iPhone 12 par EverythingApplePro

Il s'agit bien évidemment d'une rumeur et non d'une fuite vérifiable : même si Kang a déjà obtenu de bonnes informations, il convient donc de prendre ces multiples caractéristiques techniques avec prudence. Tout cela semble en tout cas crédible, et le très fiable journaliste Mark Gurman confirme d'ailleurs certains éléments comme la 5G et les écrans OLED généralisés aux quatre modèles. L'absence de chargeur et d'écouteurs, qui a fait couler tant d'encre , est également confirmée alors qu'Apple profiterait de l'occasion pour dévoiler un chargeur sans fil magnétique . Rendez-vous mardi !