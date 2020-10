Les premiers iPad Air 4 arrivent déjà en boutique...

Alors que tous les regards sont tournés vers l'événement d'Apple qui se tiendra ce mardi 13 octobre, les Apple Stores partout dans le monde ont reçu de grosses livraisons avec la stricte consigne pour les employés de ne pas ouvrir les paquets tout de suite. Selon Mark Gurman , qui nous rapporte la nouvelle, il devrait s'agir des premiers exemplaires de l'iPad Air 4, qui a été présenté le mois dernier et qui doit être commercialisé dans le courant de ce mois d'octobre.Il est en effet trop tôt pour qu'il s'agisse de l'iPhone 12, qui ne devrait pas être disponible avant le 23 octobre , et Apple ne voudrait quoi qu'il en soit pas prendre le risque qu'une ouverture prématurée se traduise par la fuite des annonces prévues pour ce mardi. Il semble donc probable que l'iPad Air 4 soit prêt à être commercialisé et qu'Apple attende la présentation de l'iPhone 12 mardi pour donner le top départ.