iPhone 12 : Face ID plus rapide, meilleur zoom...

Suite au multiples révélations duKang en fin de semaine dernière, c'est au tour de Max Weinbach de donner toute une fournée de nouveaux détails sur les modèles d'iPhone qui seront officiellement présentés par Apple ce mardi 13 octobre . Il revient notamment sur l'encoche et le système TrueDepth utilisé pour la reconnaissance faciale de Face ID avec une explication pour la différence de taille d'encoche entre l'iPhone 12 mini et les autres modèles.Il s'est en effet murmuré que l'iPhone 12 mini serait le seul nouveau modèle à intégrer une encoche plus petite , une mesure indispensable pour conserver un espace d'affichage suffisant de part et d'autre de l'encoche (heure, signal, niveau de batterie...). Mais pourquoi ne pas réduire la taille de l'encoche sur les autres modèles ? L'explication serait simple : Apple ne ferait que réarranger l'emplacement des capteurs et l'encoche serait donc moins large... mais plus haute. Seul changement pour tous les modèles : des améliorations portées à Face ID permettraient un fonctionnement plus rapide.

Concept d'iPhone 12 Pro par EverythingApplePro

Les appareils photos de tous les modèles seraient également améliorés, avec un effort tout particulier pour le zoom optique des modèles Pro (qui passeraient de 2x à 4x pour l'iPhone 12 Pro et à 5x pour l'iPhone 12 Pro Max) et des améliorations logicielles pour la qualité du zoom numérique. Il est également question d'une amélioration de l'ultra grand-angle pour permettre de faire le point sur des objets plus proches : le mode macro fonctionnerait de 2,2 cm plus près. Les ralentis à 120 ou 240 images par seconde en 4K seraient bien de la partie.Enfin, Max Weinbach ajoute que les modèles Pro gagneraient au moins une heure en autonomie, mais pas forcément l'iPhone 12 classique qui pourrait présenter une autonomie identique malgré une batterie plus grosse à cause de la consommation accrue du modem 5G. L'iPhone 12 mini, lui, aurait une autonomie inférieure à ses grands frères, Apple ne pouvant lui intégrer une batterie aussi volumineuse.