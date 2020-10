La puce Apple U1 pour le HomePod mini et l'Apple TV ?

Le HomePod mini et les prochains modèles d'Apple TV seraient tous les deux équipés de la puce Apple U1, affirme Jon Prosser qui précise que seule la petite enceinte d'Apple devrait être présentée à l'occasion de l'événement spécial de ce mardi 13 octobre. Inaugurée avec l'iPhone 11 l'année dernière, cette puce est dédiée à la gestion de l'Ultra Wideband (UWB) et permet une géolocalisation extrêmement précise des appareils en étant équipés. C'est cette technologie qui sera utilisée au sein des AirTags, les petits traqueurs d'Apple dont la présentation aurait été repoussée au début d'année prochaine.Au sein du HomePod mini et de l'Apple TV, la présence de la puce Apple U1 permettrait de créer de nouvelles fonctionnalités pour HomeKit. Les deux appareils pourraient localiser les utilisateurs de manière bien plus précise pour créer des automatisations à partir de ces nouvelles données. Par exemple, adapter le volume de la musique ou l'allumage et l'intensité des éclairages en fonction des déplacements, ou encore déverrouiller ou verrouiller automatiquement la serrure de la porte d'entrée. Apple pourrait également créer des fonctionnalités de sécurité : le moindre mouvement d'une puce Apple U1 pouvant être détecté, il serait aisé de détecter la présence d'un intrus à son domicile (au moindre déplacement d'un produit d'Apple ou même en plaçant un AirTag sur une porte) et de recevoir une notification en fonction.La puce Apple U1 a pour l'instant un usage très limité — elle ne sert qu'à AirDrop — mais Apple a vraisemblablement prévu son intégration dans de nombreux produits (il était récemment question du casque AirPods Studio et de la télécommande de l'Apple TV ) et les usages pourraient rapidement se démultiplier.