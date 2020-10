La page d'accueil de Beats retirée de l'Apple Store

Depuis le rachat de Beats par Apple en 2014, les différents produits audio de la marque de Dr. Dre et Jimmy Iovine ont trouvé leur place sur l'Apple Store où une page d'accueil dédiée permettait de retrouver les différents casques, écouteurs et haut-parleurs de l'entreprise. Cette page vient d'être supprimée, purement et simplement. Les produits de Beats sont toujours présents sur la boutique en ligne d'Apple, mais ils n'ont plus le privilège de représenter une catégorie à part et sont relégués au rang d'accessoires de marque tierce. Selon MacRumors , Apple aurait également retiré progressivement tous les liens de son site web vers l'assistance du site de Beats.Cette mesure a été prise il y a déjà quelques jours à en croire les archives de la Wayback Machine , ce qui exclut donc l'hypothèse d'une erreur. Ce retrait survient surtout juste avant la tenue d'un événement durant lequel Apple devrait renforcer sa présence dans le secteur des accessoires musicaux : Apple s'apprête en effet à présenter son HomePod mini ainsi que son premier casque audio (une présentation un peu plus tardive n'étant pas à exclure pour ce dernier). À la fin du mois de septembre, Apple a mis fin à ses partenariats avec les fabricants de casques et d'enceintes audio de marques tierces tels que Sonos, Bose et Logitech. Sans forcément pouvoir parler de disparition pour le moment, Beats devrait être progressivement mis en sourdine.