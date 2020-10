watchOS 7.0.2 rétablit la bonne autonomie de l'Apple Watch

C'est une petite mise à jour de rien du tout qui pourrait bien changer la vie de certains utilisateurs de l'Apple Watch qui ont installé watchOS 7 depuis l'arrivée de cette nouvelle version le mois dernier . Alors que les témoignages faisant état d'un net recul de l'autonomie se multipliaient ces dernières semaines, watchOS 7.0.2 qui est de sortie ce soir s'attache justement à corriger. La mise à jour apporte également un correctif pour un bug empêchant l'accès à l'application ECG dans certains pays où elle était censée être disponible.Pour mettre à jour votre Apple Watch avec cette nouvelle mise à jour, c'est comme d'habitude très simple : lancez l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone et suivez les instructions. Attention, pour lancer la mise à jour, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi et que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie.