Les quatre références d'iPhone 12 repérées sur le site d'Apple

Nous voici à seulement quelques heures de la présentation officielle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, qui se tiendra ce soir à partir de 19h . Dans la nuit, Apple a effectué quelques changements sur son site web pour se préparer à l'arrivée de nouveautés et quatre nouveaux visuels sont apparus dans la base de données des appareils d'Apple sur iCloud (servant par exemple à afficher l'icône d'un iPhone perdu dans l'app Localiser). Ils sont numérotés iPhone13,1 iPhone13,3 et iPhone13,4 . Ces numéros de modèles n'existent pas encore et il s'agit donc sans grand doute des représentants de la gamme qui sera présentée ce soir.Malheureusement, les visuels sont de mauvaise qualité (puisqu'ils ne sont destinés qu'à être utilisés en tant qu'icônes) et ils semblent surtout parfaitement identiques à ceux de l'iPhone 11. Les quatre images ne présentant pas la moindre différence, tout semble à penser qu'Apple a volontairement mis en ligne des visuels génériques destinés à être mis à jour au moment de la sortie des nouvelles références. Voilà en tout cas la confirmation, s'il en fallait encore une, que ce sont bien quatre modèles qu'Apple présentera ce soir : l'iPhone 12 mini (5,4"), l'iPhone 12 (6,1"), l'iPhone 12 Pro (6,1") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7"). Plus que quelques heures de patience !