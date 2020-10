Un nouveau modèle d'Apple TV repéré sur le site d'Apple

Une nouvelle référence d'Apple TV a fait son apparition cette nuit sur les serveurs d'Apple, plus spécifiquement dans la base de données d'icônes d'iCloud. Repéré par 9To5Mac , le visuel n'est pas de très bonne qualité mais il semble parfaitement identique aux modèles actuels, en tout cas vu du dessus. Il porte en revanche le numéro de modèle AppleTV11,1, alors que l'Apple TV 4K aujourd'hui au catalogue est numéroté AppleTV6,1. Cette découverte ne nous permet pas d'apprendre le moindre détail sur cette nouvelle référence, mais le saut dans la numérotation laisse à penser qu'il s'agit d'une mise à jour majeure.Les rumeurs autour de l'Apple TV ont été nombreuses ces derniers mois, mais elles ont également été contradictoires. Il avait un temps été question du lancement d'un modèle équipé d'une puce Apple A12X ou A12Z en fin d'année, avec une capacité de stockage doublée. Une nouvelle télécommande avait également été repérée dans une version bêta d'iOS. Plus récemment, d'autres indiscrétions ont évoqué le développement d'un autre modèle doté d'une puce Apple A14X, bien plus puissante pour gérer au mieux les jeux vidéo d'Apple Arcade, mais certaines sources ne s'attendent pas à un lancement avant le début d'année prochaine . Entendrons-nous parler d'une de ces deux nouveautés lors de la conférence de ce soir ? Plus que quelques heures de suspense.