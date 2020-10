Apple enregistre ses premiers Macs sur macOS 11

L'EEC a encore frappé ! Ce célèbre organisme russe, qui a la délicieuse habitude de dévoiler dans sa base de données les autorisations de mise en vente de produits d'Apple qui n'ont pas encore été officialisés, vient de publier toute une liste d'ordinateurs qui pourront être commercialisés sur son sol avec macOS 11. Il y a dans cette liste des ordinateurs que nous connaissons bien, qui seront simplement mis à jour avec Big Sur lorsque celui-ci sera disponible, mais il y a également des numéros de référence qui ne correspondent à aucun ordinateur commercialisé par Apple jusqu'ici.Parmi les ordinateurs portables, on peut citer les références A2147, A2158, A2182, A2337 et A2338, dont certaines étaient apparues dans de précédentes publications mais d'autres qui sont totalement nouvelles. Même chose du côté des ordinateurs de bureau avec les références A2330, A2348, A2438 et A2439.Il est toujours difficile de tirer des conclusions de simples listes de numéros de modèles et nous ne nous risquerons donc pas à tirer des pronostics. La sortie de macOS 11.0 Big Sur est toutefois imminente, tandis que la présentation des premiers Macs équipés de puces ARM est attendue pour le mois prochain . De nouveaux modèles d'ordinateurs pommés sont donc logiquement dans les tuyaux et ces dépôts d'Apple en sont le témoignage.