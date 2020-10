Un chargeur sans fil magnétique se dévoile avant l'iPhone 12

Nous voici à seulement quelques heures de la présentation officielle de l'iPhone 12 ... et du premier chargeur sans fil par induction d'Apple qui devrait avoir la particularité d'être magnétique pour faciliter le placement et le maintien du téléphone sur le chargeur. Certains fabricants semblent avoir été mis dans la confidence, et c'est notamment le cas de l'accessoiriste japonais Mpow qui vient d'annoncer avec un peu d'avance le lancement à venir d'un chargeur sans fil magnétique pour l'iPhone 12. La production de ce modèle alternatif à celui d'Apple débutera dès ce mois d'octobre pour un lancement d'ici la fin de l'année.Mpow donne quelques détails sur le fonctionnement du chargeur et nous montre même ses entrailles, qui dévoilent un système d'aimants placés en cercle autour de la bobine de recharge. Ce système rappelle les fuites de cet été qui nous avaient montré une coque d'Apple intégrant des aimants agencés de la même manière. Mpow révèle d'ailleurs que ce système ne sera pas réservé qu'aux accessoires et sera directement intégré au dos des nouveaux modèles d'iPhone.Le chargeur sans fil magnétique d'Apple sera donc étroitement lié à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Mpow précise d'ailleurs que son chargeur alternatif pourra ne pas fonctionner avec d'autres modèles de smartphones. Est-ce à cause de sa taille minuscule rendant le bon placement d'un modèle non magnétique trop aléatoire, ou est-ce à cause d'une limitation volontaire de la part d'Apple ? Nous prendrons sans doute connaissance de tous les détails au sujet de cette nouveauté dès ce soir