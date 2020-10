Apple Event : l'Apple Store ferme ses portes

Nous voici à quelques heures seulement de l'événement spécial d'Apple , qui se tiendra ce mardi soir à partir de 19h. Comme à son habitude, Apple vient donc de fermer sa boutique en ligne pour préparer l'arrivée de nouveautés. Même si des pages présentant les nouveaux smartphones d'Apple sous toutes leurs coutures seront bien sûr disponibles dès ce soir, il ne faut pas s'attendre à pouvoir les commander tout de suite : Apple attend généralement la fin de semaine pour lancer les précommandes.Apple devrait en profiter pour revoir certains tarifs (l'iPhone 11 pourrait par exemple voir son prix baisser s'il est maintenu au catalogue) et lancer la commercialisation d'autres produits, comme le fameux chargeur sans fil et pourquoi pas le HomePod mini . Nous devrions également avoir des nouvelles de l'iPad Air 4 ce soir, et il est bien sûr tout à fait possible qu'Apple nous surprenne avec des annonces qui n'auraient pas été anticipées par les rumeurs. Verdict dans quelques heures !