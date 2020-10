Des visuels officiels de l'iPhone 12 en fuite

Mise à jour 15:10 :

Les visuels de l'iPhone 12 Pro ont également été dévoilés !

Mise à jour 15:35 :

Et voici les visuels de l'iPhone 12 mini !





À quelques heures du début de la conférence de ce soir durant laquelle Apple lèvera le voile sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, leEvan Blass vient de publier ... les visuels officiels de l'iPhone 12 ! On peut découvrir les nouveaux coloris (noir, bleu, vert clair, rouge et blanc) ainsi que le nouveau design du châssis qui retrouve des bords plats. L'emplacement dédié aux capteurs reste inchangé, tout comme la taille de l'encoche vraisemblablement. Grâce à l'utilisation d'un écran OLED, les marges autour de l'écran sont réduites.Voilà un sympathique avant-goût pour patienter jusqu'à la présentation de ces nouveaux modèles ce soir, en attendant de voir précisément comment Apple va se débrouiller avec l'encoche sur l'iPhone 12 mini. L'Apple Event de présentation des nouveaux smartphones d'Apple débutera à 19h