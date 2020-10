Le HomePod mini se montre en images !

Après les visuels de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro , Evan Blass a publié ce qui semble bien être des visuels officiels du HomePod mini, la petite enceinte connectée qu'Apple doit présenter à l'occasion de la conférence spéciale de ce soir. On peut découvrir un modèle pratiquement sphérique, avec le même tissu que le HomePod classique et un écran circulaire sur le haut de l'enceinte sur lequel on devine les boutons tactiles du volume. Comme son grand frère, le HomePod est décliné en noir et en blanc.Selon de récentes rumeurs , ce petit modèle aurait une hauteur de seulement 8,4 cm, et il coûterait 99 dollars au lieu de 299 dollars pour le grand modèle. La présentation officielle devrait avoir lieu dans la foulée de celle des nouveaux modèles d'iPhone prévue ce soir. Rendez-vous à 19h !