L'événement de l'iPhone 12 en direct

18:45 :

Nous voilà à un quart d'heure du début de l'événement et Apple vient de lancer



18:50 :

Cet après-midi, nous avons pu découvrir avec grande surprise les visuels officiels Cet après-midi, nous avons pu découvrir avec grande surprise les visuels officiels de l'iPhone 12 , ceux de l'iPhone 12 Pro ainsi que ceux du HomePod mini . L'origine de cette fuite relayée par Evan Blass est inconnue, mais quelqu'un va probablement se faire taper sur les doigts à Cupertino...

18:53 :

Apple a fermé son Apple a fermé son Apple Store en ligne en début d'après-midi : il y aura du neuf sur la boutique en ligne d'Apple ce soir. Les précommandes de l'iPhone ne devraient toutefois pas être lancées immédiatement.

19:01 :

Une vidéo d'introduction commence. Il fait nuit à Cupertino sur le campus d'Apple Park, et le soleil se lève petit à petit.





19:01 :

Tim Cook est dans l'atrium du Steve Jobs Theater et promet des annonces majeures pour ce soir.



19:03 :

On commence par un nouveau produit pour la maison. Un nouveau modèle de HomePod va faire son apparition : le HomePod mini !







19:04 :

Bob Borchers est là pour nous en dire un peu plus sur cette nouvelle enceinte connectée. Le HomePod mini reprend le tissu du grand modèle.







19:06 :

Comme l'avaient dévoilé les rumeurs, le HomePod mini est équipé de deux tweeters (contre cinq pour le HomePod classique). L'enceinte est équipée de la puce Apple S5. Bien évidemment, Apple nous explique que le son est tout de même extraordinaire.





19:07 :

Le HomePod mini est équipé de la puce Apple U1 pour la gestion de l'Ultra Wideband. Il peut donc détecter précisément la position d'un iPhone récent. Il suffit ainsi de se rapprocher du HomePod mini pour que l'interface change et bascule progressivement sur la gestion de la musique.







19:08 :

Le HomePod mini est compatible avec plusieurs services musicaux, dont Amazon Music mais pas Spotify.



19:10 :

Siri a été amélioré pour mieux reconnaître la voix de différents utilisateurs pour adapter ses réponses en fonction.





19:11 :

Bien sûr, le HomePod mini s'intègre avec l'application Maison pour la gestion domotique de HomeKit. Une nouvelle fonctionnalité appelée Intercom (Interphone) permet de communiquer avec les autres HomePod (« C'est l'heure de manger ! »).



19:13 :

Le HomePod sera disponible en blanc et en gris sidéral. Il coûtera 99 dollars ! Les précommandes seront lancées le 6 novembre, pour une disponibilité le 16 novembre.





19:14 :

On entre dans l'amphithéâtre du Steve Jobs Theater. On passe à l'iPhone !



19:15 :

Tim Cook annonce que cette année signe l'arrivée de la 5G.





19:17 :

Il est sans surprise question de vitesse. Hans Vestberg, PDG de l'opérateur américain Verizon, est sur place pour donner quelques détails.









19:18 :

La 5G permet également la meilleure couverture de lieux où de très nombreux utilisateurs sont présents et font normalement saturer la 4G.



19:18 :

Et bien sûr, la 5G apporte également une meilleure latence pour une plus grande réactivité.



19:20 :

Il est question de couverture de la 5G aux États-Unis, où les nouveaux réseaux sont déjà lancés (en France, cela sera pour la fin d'année).



19:20 :

Tous les modèles présentés aujourd'hui seront compatibles 5G. Et voici le premier : l'iPhone 12 !









19:22 :

Kaiann France nous présente ce nouveau modèle. Le châssis est de retour à des bords plats. Il y a cinq couleurs (noir, blanc, rouge, vert et bleu).







19:23 :

L'iPhone 12 est équipé d'un écran 6,1" aux bordures plus fines. L'écran, surnommé Super Retina XDR, est bien de technologie OLED ! Et Apple a doublé la résolution avec une dalle de 2 532 x 1 170 pixels (460 ppp).









19:25 :

Le verre utilisé, créé en collaboration avec Corning, est surnommé Ceramic Shield, et intègre des cristaux de céramique. Apple vante une bien meilleure résistance que les verres précédents.







19:26 :

L'iPhone 12 est donc compatible 5G et Apple insiste sur la compatibilité avec un maximum de réseaux de par le monde. Un mode intelligent appelé Smart Data Mode permet à l'iPhone d'économiser de l'énergie en repassant en 4G LTE en cas de faibles besoins.





19:27 :

Apple promet des débits allant jusqu'à 3,5 Gbit/s, voire à 4 Gbit/s grâce aux ondes millimétriques qui ne seront visiblement disponibles qu'aux États-Unis.



19:30 :

Déjà présentée avec l'iPad Air 4 le mois dernier, la puce Apple A14 est utilisée sur l'iPhone 12. Elle est gravée avec une finesse de 5 nanomètres. Six coeurs pour le CPU, quatre pour le GPU. Apple promet des performances graphiques 50% plus importantes, des progrès en performance brute et des économies d'énergie.





19:31 :

Apple insiste sur les performances de la puce Apple A14 dans le jeu vidéo. Une démo est diffusée avec League of Legends.



19:33 :

Autre gros sujet : les caméras. L'iPhone 12, comme l'iPhone 11, est doté d'un ultra grand-angle et d'un capteur grand angle plus classique. Notamment grâce au passage à une lentille composée de sept éléments, Apple promet de meilleurs résultats en faible luminosité.





19:35 :

Le mode nuit serait également très performant avec l'iPhone 12. Il est désormais pris en charge par l'ultra grand-angle et la caméra frontale.



19:36 :

Pour la vidéo, Apple promet la meilleure qualité présente sur n'importe quel smartphone. Un nouveau mode permet de créer des time-lapses de nuit, à condition d'utiliser un trépied bien sûr.



19:37 :

Pour la recharge, Apple va présenter quelque chose de nouveau : son chargeur sans fil appelé MagSafe ! L'iPhone est équipé d'aimants permettant de se fixer magnétiquement à des chargeurs, même à travers des coques. Les aimants vont permettre de créer d'autres accessoires : Apple a par exemple créé un petit portefeuille qui s'accroche à l'arrière du téléphone ! Un modèle appelé MagSafe Duo permettra de charger l'iPhone et l'Apple Watch simultanément. Les fabricants tiers vont pouvoir créer des accessoires compatibles.

















19:41 :

On passe à l'environnement... Lisa Jackson explique que de nombreux utilisateurs ne se servent plus de leurs écouteurs filaires, et disposent souvent de plusieurs chargeurs. Apple va donc cesser de les fournir. Le câble Lightning vers USB-C va continuer à être fourni. La boîte sera ainsi bien plus fine.







19:42 :

On passe à un modèle plus petit... L'iPhone 12 mini !





19:42 :

On retrouve un écran similaire, mais bien plus petit avec une diagonale de 5,4". Tout le reste est identique.







19:43 :

Voici un résumé des principales nouveautés de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini :



19:44 :

L'iPhone 12 mini sera vendu à partir de 699 dollars, contre 799 dollars pour l'iPhone 12.



19:46 :

On repasse à Tim Cook qui va nous parler... grand suspense... de l'iPhone 12 Pro !







19:47 :

Greg Joswiak va nous donner plus de détails. Le châssis est en acier. On retrouve les coloris argent, gris sidéral, or et le bleu pacifique remplace le vert nuit.





19:47 :

L'iPhone 12 Pro est également équipé du Ceramic Shield pour une meilleure résistance du verre.



19:48 :

L'iPhone 12 Pro est certifié IP68 avec une résistance jusqu'à 6 mètres de profondeur.



19:48 :

Les diagonales augmentent : on passe de 5,8" à 6,1" pour le modèle classique, et de 6,5" à 6,7" pour le modèle Pro.





19:49 :

L'iPhone 12 Pro et également équipé d'un écran Super Retina XDR, avec une résolution de 458 ppp (2 778 x 1 284 pixels).



19:50 :

L'iPhone 12 Pro est sans surprise équipé de la puce Apple A14. Le mode Deep Fusion est désormais pris en charge sur les quatre caméras.





19:51 :

À l'arrière, on retrouver l'ultra grand-angle, le grand-angle et le téléobjectif.







19:52 :

Sur l'iPhone 12 Pro Max, le téléobjectif est meilleur avec un zoom 2,5x.



19:54 :

Le capteur du grand angle est 47% plus large. Apple promet sans surprise une bien meilleure qualité d'image. Apple intègre également un tout nouveau système de stabilisation nommé Sensor-shift.





19:55 :

Un nouveau format de photos appelé Apple ProRAW permet de créer des images computationnelles en RAW.





19:57 :

Apple promet également des améliorations en vidéo. La prise en charge du Dolby Vision HDR en 4K à 60 images par seconde est au rendez-vous, en temps réel. Le résultat pourra être édité directement sur l'iPhone, en temps réel.







20:00 :

En plus des trois appareils photos à l'arrière, l'iPhone 12 Pro intègre un scanner LiDAR, que l'on connaît déjà sur l'iPad Pro. Cela permet de scanner son environnement en 3D et en temps réel. Cela permet de nouveaux usages, notamment en réalité augmentée et en photographie (par exemple pour adapter le focus plus rapidement, jusqu'à 6 fois plus vite en basse luminosité).







20:02 :

Apple revient sur la prise en charge de la 5G, qui permet d'aller plus vite sur certains usages complexes.



20:02 :

Voici un résumé des nouveautés de l'iPhone 12 Pro :



20:06 :

Les tarifs de l'iPhone 12 Pro sont inchangés, à partir de 999 dollars (ou 1 099 $ pour le modèle Max). La capacité de base est doublée à 128 Go.





20:06 :

Voici la nouvelle gamme d'iPhone :



20:07 :

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pourront être précommandes ce vendredi 16 octobre pour une disponibilité le vendredi 23 octobre. L'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 mini pourront être précommandes le 6 novembre pour une disponibilité le 13 novembre.





20:08 :

C'est terminé pour la présentation d'aujourd'hui !



20:10 :

Les nouveaux modèles d'iPhone sont déjà présentés sous toutes leurs coutures Les nouveaux modèles d'iPhone sont déjà présentés sous toutes leurs coutures sur le site d'Apple . Vous pouvez également retrouver le HomePod mini sur cette page

20:11 :

Merci à tous pour votre fidélité !