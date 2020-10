Apple présente l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini

L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max

Pour remplacer l'iPhone 11, l'iPhone 12 est très sérieusement monté en gamme. Le design est familier mais il évolue tout de même avec le grand retour du châssis aux bords plats. Les marges autour de l'écran ont été réduites, et ce progrès a été rendu possible par l'adoption très attendue d'un écran OLED surnommé Super Retina XDR. L'iPhone 12 classique va donc bénéficier du contraste absolu qui était jusqu'ici réservé aux modèles Pro, et Apple est allée plus loin en augmentant drastiquement la résolution, qui passe de 326 ppp à 460 ppp, ainsi que la luminosité qui peut grimper jusqu'à 1 200 nits pour les contenus HDR (625 nits précédemment). Il y a cinq couleurs : blanc, noir, bleu, vert et rouge (PRODUCT)RED.Grosse (et petite) nouveauté de cette année, deux tailles d'écran sont proposées : 6,1" pour l'iPhone 12 classique, et 5,4" pour un nouveau modèle qui prend le nom d'iPhone 12 mini. Ce petit modèle, qui présente la même fiche technique que son grand frère (en dehors de la taille d'écran et d'une autonomie un peu réduite), est plus compact que l'iPhone 7, 8 ou SE de 2020 !Toujours au niveau de l'écran, Apple promet une meilleure résistance aux chutes (elle serait quadruplée) grâce au Ceramic Shield, un verre conçu en collaboration avec Corning, qui a introduit dans le verre des cristaux de nano-céramique pour une solidité accrue. La résistance à l'eau certifiée IP68 a été poussée à 6 mètres de profondeur, contre 2 mètres précédemment.Pour faire tourner l'iPhone 12, Apple a intégré la puce Apple A14 Bionic qui avait déjà été présentée le mois dernier pour l'iPad Air 4. Il est sans surprise question de gains de puissance, brute et graphique, tout en réalisant les économies d'énergie nécessaires pour la prise en charge de la 5G.La 5G, qui sera disponible en France en fin d'année, est donc de la partie avec un modem prenant en charge 20 bandes. L'iPhone 12, sur les réseaux adaptés, sera donc capable de bénéficier de débits plus rapides et d'une meilleure latence. Notez que c'est la 5G classique qui est concernée en France : les ondes millimétriques (mmWave) seront réservées aux modèles d'iPhone américains.Du côté des appareils photos, l'iPhone 12 dispose comme son prédécesseur de deux capteurs à l'arrière : un grand angle classique et un ultra grand-angle. Le mode nuit fait son apparition sur l'ultra grand-angle, et Apple promet de multiples améliorations sur la qualité des photos. Le grand angle capte notamment 27% de lumière en plus, ce qui permettra de réaliser des meilleurs clichés en faible luminosité. Un nouveau mode HDR amélioré est également ajouté. La qualité des vidéos est aussi en progrès, par exemple avec la 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s, et Apple a intégré la possibilité de réaliser des time-lapses en mode nuit.Pour ce qui est de la recharge, l'iPhone 12 conserve son connecteur Lightning mais Apple veut pousser à l'adoption de la recharge sans fil. Pour cela, un nouveau chargeur par induction a été créé en complément de la technologie Qi classique : il s'appelle MagSafe et peut charger à 15 W, contre 7,5 W avec un chargeur Qi. Ce chargeur est magnétique et permet un placement instantané et parfait (un décalage pouvant interrompre la recharge) de l'iPhone, qui intègre également des aimants.La présence d'aimants au sein de l'iPhone va permettre l'émergence de tout un tas de nouveaux accessoires pouvant s'accrocher magnétiquement à l'arrière de l'iPhone — Apple va d'ailleurs permettre aux fabricants tiers de créer leurs propres accessoires. Cela peut aller des simples chargeurs aux coques, en passant par des idées plus originales ; Apple va notamment commercialiser un petit porte-cartes.Comme le voulaient de nombreuses rumeurs, Apple a pris une mesure qui se veut écologique en retirant le chargeur de la boîte de l'iPhone — une grande majorité d'utilisateurs dispose désormais d'un voire de plusieurs chargeurs à disposition et cet accessoire n'est plus forcément indispensable. Aux États-Unis, Apple a également retiré les écouteurs qui sont toujours fournis au sein de l'Union européenne pour des questions réglementaires. La boîte de l'iPhone 12 est ainsi plus fine.Pour ce qui est des tarifs, l'iPhone 12 mini sera à 809 € (64 Go), 859 € (128 Go) ou 979 € (256 Go), et l'iPhone 12 sera à 909 € (64 Go), 959 € (128 Go) ou 1 079 € (256 Go). L'iPhone 12 sera en précommande sur l'Apple Store ce vendredi 16 octobre et il sera lancé une semaine plus tard, le vendredi 23 octobre. Pour l'iPhone 12 mini, il faudra attendre : la précommande sera lancée le vendredi 6 novembre et la sortie est prévue le vendredi 13 novembre.Les déclinaisons Pro reprennent les différentes nouveautés de l'iPhone 12 classique : on retrouve les écrans OLED Super Retina XDR, le verre Ceramic Shield, la puce Apple A14, la prise en charge de la 5G et des accessoires MagSafe. Et ces modèles vont plus loin sur certains postes, notamment en photo.En terme de design, l'iPhone 12 Pro se distingue par un châssis en acier et non en aluminium. On retrouve les coloris argent, gris sidéral et or, le bleu pacifique remplaçant le vert nuit pour la quatrième option. Les tailles d'écran ont changé pour plus de cohérence avec l'iPhone 12 classique : l'iPhone 12 Pro arbore une diagonale de 6,1" (contre 5,8" pour l'iPhone 11 Pro), et l'iPhone 12 Pro Max grimpe à 6,7" (contre 6,5" pour l'iPhone 11 Pro Max). Les écrans des iPhone 12 Pro sont plus lumineux que sur l'iPhone 12 classique, avec 800 nits en standard (1 200 nits en HDR) au lieu de 625 nits.À l'arrière, on retrouve les trois capteurs déjà présents sur l'iPhone 11 Pro avec un ultra grand-angle, un grand angle classique et un téléobjectif. Un scanner LiDAR, que l'on connaissait déjà sur l'iPad Pro, a fait son apparition pour améliorer les applications de réalité augmentée et donner un coup de main à la photographie computationnelle. C'est la grande promesse des modèles Pro de cette année : aller encore plus loin sur la qualité des photos, à grand renfort de Machine Learning pour toujours tirer au mieux parti des données des différents capteurs pour améliorer l'image finale.Comme pour l'iPhone 12, Apple a amélioré le grand angle qui peut désormais capter 27% de lumière en plus. L'objectif du modèle Pro passe de six à sept éléments pour une meilleure netteté. Le LiDAR permet une mise au point jusqu’à 6x plus rapide en conditions de faible éclairage. En enregistrement vidéo, Apple intègre le HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 i/s.Les capteurs de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max sont légèrement différents. Un nouveau système de stabilisation par déplacement du capteur (Apple promet 5 000 réglages à la seconde) est inauguré sur le grand angle de l'iPhone 12 Pro Max, qui dispose également de pixels plus gros pour capter plus de lumière. Le téléobjectif est également différent sur le grand modèle, avec une moins grande ouverture (f2,2 contre f2,0) mais une plus grande distance focale (65 mm contre 52 mm) qui permet un zoom de 2,5x au lieu de 2x.En terme de tarifs, les prix sont inchangés pour le modèle d'entrée de gamme, qui est toujours à 1 159 € mais avec 128 Go de stockage au lieu de 64 Go jusqu'ici. Il est possible de monter à 256 Go pour 1 279 €, ou à 512 Go pour 1 509 €, soit 50 € de baisse par rapport aux précédents modèles. Pour le modèle Max, les tarifs débutent toujours à 1 259 € mais avec 128 Go au lieu de 64 Go, le modèle de 256 Go est à 1 379 € et celui de 512 Go à 1 609 €, ce qui représente là aussi une baisse de 50 € à capacité égale. Notez que ces modèles, comme l'iPhone 12, sont désormais livrés sans chargeur (mais le câble Lightning vers USB-C et les écouteurs sont toujours là).L'iPhone 12 Pro pourra être précommandé sur l'Apple Store le vendredi 16 octobre et il sera disponible une semaine plus tard, le vendredi 23 octobre. L'iPhone 12 Pro Max, lui sera en précommande le vendredi 6 novembre pour une disponibilité le vendredi 13 novembre. Apple a conservé au catalogue l'iPhone XR, désormais proposé à partir de 589 € au lieu de 709 € précédemment, ainsi que l'iPhone 11 à partir de 689 € au lieu de 809 € jusqu'ici. L'iPhone SE de 2020, lui, est toujours au prix plancher de 489 €.