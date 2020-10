Apple présente son HomePod mini

Avec une hauteur de 8,4 cm, le HomePod mini est minuscule et a été conçu pour limiter les coûts. Il n'est donc pas question d'offrir la même qualité sonore que sur le grand modèle et le HomePod mini n'intègre ainsi que deux tweeters, contre sept pour le HomePod classique. Cela n'empêche pas Apple de promettreLe HomePod mini intègre la puce Apple S5 et la puce Apple U1, en charge de l'Ultra Wideband (UWB) inauguré avec l'iPhone 11. Cette technologie permet une géolocalisation extrêmement précise des autres appareils gérant l'UWB. Ainsi, il suffit de se rapprocher du HomePod mini avec son iPhone à la main pour connecter les deux appareils, transférer l'écoute musicale et/ou lancer l'interface d'Apple Music ou d'un autre service musical.Le HomePod mini peut fonctionner par paire pour une écoute stéréo, ou dans un réseau de HomePod (mini ou classique) au sein de la maison. Une nouvelle fonctionnalité intéressante fait son apparition : les Annonces Interphone permettent de demander à Siri de diffuser un message sur telle ou telle enceinte ().Le HomePod mini, décliné en blanc ou en noir, pourra être précommandé sur l'Apple Store le vendredi 6 novembre et il sera officiellement disponible dix jours plus tard, le lundi 16 novembre.