MagSafe, le nouveau chargeur sans fil d'Apple

Pour accompagner l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro présentés ce soir, Apple a dévoilé son propre chargeur sans fil. On est loin de l'extravagance de la technologie AirPower, abandonnée l'année dernière après avoir causé trop de problèmes de développement. Pour régler le problème de placement des produits sur les chargeurs sans fil, Apple a tout simplement créé un système d'aimants. D'où le nom : la technologie s'appelle MagSafe, comme les anciens chargeurs magnétiques des MacBook Air et MacBook Pro.Les aimants sont tout bêtement installés en cercle autour de la bobine dédiée à la recharge, avec un aimant supplémentaire sur le bas pour assurer un parfait alignement. La technologie est compatible avec le standard Qi avec une puissance de 7,5 W, mais elle reste propriétaire lorsqu'il s'agit de grimper à 15 W pour une recharge plus rapide.Les aimants de MagSafe sont présents aussi bien sur le chargeur que sur l'iPhone, et ils peuvent être intégrés à n'importe quel accessoire. Cela ouvre la porte à des nouveaux usages intéressants : Apple a par exemple dévoilé des coques compatibles, ou un petit porte-cartes venant s'accrocher à l'arrière du téléphone. Les fabricants tiers pourront créer leurs propres accessoires.Le chargeur MagSafe d'Apple sera vendu 45 € sur l'Apple Store dans les prochaines semaines, et un modèle double appelé MagSafe Duo pour la recharge de l'Apple Watch sera également lancé à un tarif qui n'a pas encore été communiqué. Il faudra l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro pour en bénéficier pleinement grâce à leurs aimants intégrés, mais il est indiqué comme compatible avec l'iPhone 8 et ultérieur ainsi que le boîtier des AirPods.