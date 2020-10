Le chargeur de l'iPhone maintenant vendu séparément

On s'en doutait suite au retrait du chargeur de l'Apple Watch, et Apple l'a confirmé ce soir avec la présentation officielle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro : Apple ne va désormais plus systématiquement fournir de chargeur avec certains de ses produits. Les nouveaux modèles d'iPhone en sont ainsi dépourvus, Apple partant du principe — en mettant en avant un souci écologique — que bon nombre d'utilisateurs a déjà une multitude de chargeurs à disposition. Le chargeur a également été retiré de la boîte des anciens modèles encore disponibles (iPhone SE, XR et 11).Si ce n'est pas le cas, ou si vous ne disposez pas d'un chargeur suffisamment puissant pour recharger votre iPhone dernier cri à pleine vitesse, Apple a donc mis en vente un nouveau chargeur USB-C capable d'envoyer la patate maximale : 20 W au compteur pour ce nouvel accessoire, qui peut être commandé dès aujourd'hui moyennant 25 € sur l'Apple Store . Jusqu'ici, le chargeur équivalent à ce modèle (18 W) coûtait 35 €. Apple a donc fait un petit effort en baissant son tarif de 10 €.Notez que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont toujours livrés avec un câble Lightning vers USB-C ; c'est seulement l'adaptateur secteur qui n'est plus fourni. Aux États-Unis, Apple est allée plus loin en retirant aussi les écouteurs filaires EarPods de la boîte des derniers modèles d'iPhone. Une mesure qui n'a pu être prise au sein de l'Union européenne, qui impose aux fabricants de fournir un kit mains-libres avec leurs téléphones portables.