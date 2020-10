L'antenne 5G mmWave de l'iPhone 12 réservée aux États-Unis

C'est un petit élément de design que vous avez peut-être remarqué en regardant la conférence de présentation de l'iPhone 12 hier soir : sur la tranche droite des téléphones se trouve un mystérieux emplacement ressemblant vaguement à un bouton. Cet emplacement, qui avait été repéré par les fuites de schémas industriels au printemps dernier, avait fait naître pas mal de spéculations : et si il s'agissait d'une zone aimantée pour venir fixer l'Apple Pencil sur la tranche du téléphone ? Ou alors pour un chargeur magnétique ? Ce n'est ni l'un ni l'autre : cet emplacement est en réalité une antenne 5G mmWave.L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro peuvent être compatibles avec deux types de 5G. Il y a en premier lieu la 5G "classique", celle qui sera lancée en France dès la fin de cette année et qui fonctionne sur des fréquences situées entre 3,4 et 3,8 GHz. Il y a aussi la 5G mmWave, les ondes millimétriques qui utilisent la bande des 26 GHz. Cette technologie est plus performante mais au prix d'une portée moindre : elle est donc seulement complémentaire de la 5G classique. Et elle n'est pas disponible partout : en France, aucune date de déploiement n'est encore évoquée.

Modèle US à gauche, modèle européen à droite

Pour faire des économies, Apple a donc décidé de réserver la compatibilité avec la 5G mmWave aux États-Unis seulement. Les modèles d'iPhone, bien qu'ayant le même nom, sont donc différents. Et cela se voit : Apple a bien pris la peine de créer des visuels différents pour les États-Unis et le reste du monde. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus qui montre le même visuel pioché sur les versions américaine et française de la page de présentation de l'iPhone 12, l'antenne mmWave est bien absente du modèle français.