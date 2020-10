Apple baisse le prix de ses écouteurs filaires EarPods

Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple cesse de fournir le chargeur USB avec ses téléphones. Apple n'a pas pu retirer les écouteurs filaires au sein de l'Union européenne, qui impose aux fabricants de fournir un kit mains-libres avec leurs smartphones. Mais c'est bien le cas dans le reste du monde : l'iPhone n'est plus livré qu'avec un simple câble Lightning vers USB-C. Pour se faire bien voir, Apple a accompagné cette mesure d'une baisse de prix non négligeable sur ses écouteurs filaires EarPods vendus individuellement : jusqu'ici à 29 €, ils sont désormais affichés à 19 € sur l'Apple Store Notez qu'Apple a également fait un petit effort sur le prix de son chargeur USB-C : le modèle de 20 W mis en vente hier soir coûte 25 € , alors que le modèle de 18 W qui lui précédait était vendu 35 €.