Les Beats Flex remplacent les BeatsX avec un prix divisé par deux

Même si Apple privilégie de plus en plus sa propre marque et devrait bientôt commercialiser son casque audio maison , la marque Beats qui lui appartient depuis 2014 n'est pas totalement délaissée pour autant. Dans la foulée de la présentation de l'iPhone 12 hier soir, Apple a ainsi dévoilé les Beats Flex, de nouveaux modèles d'écouteurs sans fil (avec tour de cou) qui succèdent avantageusement aux BeatsX.Le design est très similaire mais la mise à jour est majeure, avec l'intégration de la puce Apple W1 pour une meilleure communication sans fil avec l'iPhone : l'autonomie passe ainsi de 8 à 12 heures ! La prise en charge du partage audio pour une écoute à deux est également de la partie. Pour la recharge, les Beats Flex passent à l'USB-C avec la technologie Fast Fuel qui permet de gagner 1,5 heure d’écoute avec seulement 10 minutes de recharge.En plus des nouveautés techniques, la très bonne nouvelle vient du prix, qui est de 49,95 € sur l'Apple Store alors que les BeatsX coûtaient le double ! Ces nouveaux écouteurs sans fil, disponibles en bleu ardent, noir Beats, gris fumé et jaune yuzu peuvent être commandés dès aujourd'hui pour de premières livraisons prévues à partir du 21 octobre. Apple a profité de l'occasion pour retirer les écouteurs filaires urBeats3 du catalogue.