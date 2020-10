Les petites limitations du HomePod mini

Le HomePod mini, dévoilé hier soir , n'est pas une simple miniaturisation du HomePod classique. Apple a en effet changé de design et a modifié les technologies embarquées au sein de sa petite enceinte connectée. En attendant la révision du grand modèle de HomePod, le HomePod mini gagne donc une puce Apple S5 plus performante pour la gestion du son et la puce Apple U1 pour la prise en charge de l'Ultra Wideband qui permet une meilleure gestion de la connexion avec l'iPhone. Mais si le HomePod mini fait mieux sur ces postes, il fait également moins bien sur d'autres.La première et la plus grande différence concerne bien évidemment la puissance de l'enceinte, qui n'a pas autant de coffre que son grand frère. Et là où le HomePod classique intègre un ensemble de sept tweeters disposés tout autour de l'enceinte, le HomePod mini se contente de deux tweeters qui sont insuffisants pour adapter l'audio à la pièce dans laquelle l'enceinte se trouve. Le HomePod mini ne prend donc pas en charge la perception spatiale, qui analyse et modifie l’acoustique en temps réel. De la même manière, il est bien possible d'appairer un (mono) ou deux (stéréo) HomePod mini avec l'Apple TV mais pas de profiter du futur mode Home cinéma de l'Apple TV 4K. Concrètement, cela fonctionnera mais le son sera beaucoup moins immersif.Si vous possédez déjà un HomePod classique et réfléchissez à investir dans un ou plusieurs HomePod mini en complément, sachez qu'il y a une limitation dans le fonctionnement des enceintes. Le HomePod et le HomePod mini peuvent bien sûr cohabiter au sein d'un même réseau, et le HomePod classique recevra une mise à jour logicielle pour intégrer certaines des nouveautés présentées avec le HomePod mini hier soir, comme la fonctionnalité Annonces Interphone ou la prise en charge de services de musique tiers. Il sera également possible d'utiliser les deux tailles d'enceintes pour l'audio multiroom ; la puissance et la richesse du son sera simplement différente d'une pièce à l'autre. En revanche, ne comptez pas utiliser un HomePod classique et un HomePod mini pour recréer un son stéréo, prévient Jim Dalrymple : cela ne fonctionnera pas.