iPhone 12 mini, attention à l'autonomie

C'est un petit événement qui était attendu de longue date : Apple se remet enfin à fabriquer des téléphones haut de gamme de petite taille ! Pour accompagner l'iPhone 12 et sa grande diagonale de 6,1", Apple a hier soir présenté l'iPhone 12 mini qui arbore une diagonale de 5,4". Grâce à son écran bord-à-bord, l'iPhone 12 mini est plus compact que l'iPhone 8 ou que l'iPhone SE de 2020 et leur écran rectangulaire de 4,7".

iPhone 12 — iPhone 12 mini — iPhone SE de 2020

Bien évidemment, revenir à format aussi compact n'a pas été sans contraintes pour Apple, qui a dû se débrouiller pour loger de très nombreux composants dans un châssis plus petit. Et le challenge a été relevé : en dehors de différence de taille d'écran et de résolution, les caractéristiques techniques de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini sont identiques (appareils photos, 5G, processeur, etc.). En revanche, Apple a dû faire un compromis sur la batterie de l'iPhone 12 mini, logiquement moins volumineuse. Les économies d'énergies rendues possibles par l'écran plus petit ne suffisent pas : l'autonomie de l'iPhone 12 mini est inférieure à celle de l'iPhone 12.Dans un comparatif publié sur son site web , Apple donne une idée de ce à quoi vous attendre. En lecture vidéo, l'iPhone 12 mini pourra tenir 15 heures, contre 17 heures pour l'iPhone 12 classique (-12%). En streaming vidéo, la différence se fera légèrement moins ressentir avec 10 heures au lieu de 11 heures (-9%). Pour la lecture audio, l'iPhone 12 mini chantera beaucoup moins longtemps avec 50 heures au lieu de 65 heures (-23%).Concrètement, cela n'a rien de catastrophique : pour l'iPhone SE de 2020 par exemple, Apple promet 13 heures en lecture vidéo, 8 heures en streaming vidéo et 40 heures en lecture audio, ce qui est inférieur à l'autonomie de l'iPhone 12 mini. Pour beaucoup d'utilisateurs qui attendaient l'arrivée de cette nouveauté pour changer un vieil iPhone 7, 8 ou SE, l'autonomie sera bien en progrès. Mais si vous avez entre temps pris l'habitude de l'autonomie prolongée d'un iPhone de grande taille, il faut bien vous attendre à un petit recul.