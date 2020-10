iPhone 12 : 2 Go de RAM en plus pour les modèles Pro

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, qui ont été dévoilés par Apple cette semaine, sont tous les deux équipés de la même puce Apple A14 Bionic qui conférera une grande puissance aux derniers smartphones pommés. Si Apple présente ses deux smartphones comme identiques sur ce point, il y a tout de même une petite différence qui donne l'avantage aux modèles Pro : ils sont dotés de 6 Go de mémoire vive, contre 4 Go pour l'iPhone 12 classique. Apple ne communique pas officiellement sur ce sujet, mais MacRumors a pu obtenir l'information en fouillant dans la version bêta de Xcode 12.1.Rappelons que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro, prédécesseurs de ces nouveaux modèles, étaient tous les deux équipés de 4 Go de mémoire vive. C'est donc un progrès pour l'iPhone 12 Pro qui pourra profiter de cette RAM supplémentaire pour ses applications les plus gourmandes.