De nouveaux fonds d'écran pour la bêta 10 de macOS 11.0 Big Sur

Et de dix pour les versions bêtas de macOS 11.0 Big Sur ! Nous voici pratiquement quatre mois après la première présentation de la nouvelle version majeure du système d'exploitation du Mac, et cette nouvelle mouture est toujours en chantier à Cupertino. Cette dixième version bêta apparue hier soir chez les développeurs continue de régler des bugs et peaufiner les derniers détails avant l'arrivée de la version finale. Onze nouveaux fonds d'écran sont apparus pour l'occasion, dont neuf photos de paysages prises dans la région de Big Sur, qui désigne une partie de la côte californienne.

Captures via 9To5Mac

La sortie de macOS 11.0 Big Sur se fait attendre et une hypothèse devient de plus en plus crédible : et si Apple attendait l'arrivée, ou en tout cas la présentation, des premiers Macs équipés d'une puce ARM conçue en interne ? Un nouvel événement spécial cette fois consacré au Mac est attendu dans le courant du mois de novembre et il n'y a donc plus pour longtemps... Apple n'a jamais communiqué sur la date de sortie de Big Sur, mais a tout de même promis l'arrivée d'une version finale avant l'hiver.