L'iPad Air 4 disponible le 23 octobre ?

Apple a présenté l'iPad Air 4 avec un mois d'avance sur l'iPhone 12 , équipé de la même puce Apple A14, et il se pourrait bien que les deux produits finissent par sortir... le même jour. C'est en tout cas ce que suggère la version canadienne du commerçant Best Buy , qui a déjà référencé l'iPad Air 4 et indique une disponibilité le vendredi 23 octobre 2020. Or, c'est précisément ce jour que sortiront les versions 6,1" de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro !Tim Cook n'a étrangement pas annoncé de date de sortie pour l'iPad Air 4 lors de son événement de présentation de l'iPhone 12 en début de semaine, mais Apple avait initialement promis un lancement durant le mois d'octobre et si la tablette débarque bien un vendredi comme d'habitude, il ne reste quoi qu'il en soit plus que deux possibilités. Si Apple passe par une phase de précommandes comme pour l'iPhone 12, il pourrait bien y avoir un top départ conjoint dès ce vendredi 16 octobre à 14h.