Les étuis en cuir pour l'iPhone 12 lancés le 6 novembre

Les précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro (diagonale de 6,1") seront ouvertes ce vendredi 16 octobre à 14h sur l'Apple Store et Apple aura comme d'habitude quelques accessoires à proposer pour accompagner ses nouveaux téléphones. Il y aura notamment des coques, qui pourront être en silicone ou transparentes (avec les aimants de MagSafe bien visibles) et qui seront chacune vendues 55 €. Mais pour les modèles en cuir, il faudra attendre un peu. Les coques ne sont pas encore référencées sur la boutique en ligne d'Apple mais elles sont bien en préparation : dans les petites lignes d'un communiqué de presse , on apprend qu'elles seront lancées le vendredi 6 novembre.

Visuel dévoilé pendant la conférence de présentation de l'iPhone 12

Un autre accessoire en cuir a été évoqué par Apple à l'occasion de la présentation officielle de l'iPhone 12 : l'étui en cuir qui recouvre l'intégralité de l'iPhone et qui dispose d'une petite fenêtre permettant de voir l'heure. Dans son communiqué de presse, Apple indique que ce modèle sera lancéà un tarif qui n'est pas précisé.Parmi les accessoires officiels qui seront lancés dès ce vendredi pour l'ouverture des précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, on pourra également retrouver le porte-cartes en cuir MagSafe à 65 € ainsi que le chargeur MagSafe à 45 € . Le chargeur MagSafe Duo, qui permettra de charger l'Apple Watch en plus de l'iPhone, sera lancé plus tard.