Un problème de production pour le casque audio d'Apple ?

Où en est le casque audio d'Apple, qui a fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois ? Selon Jon Prosser, ce nouvel accessoire qui pourrait porter le nom d'AirPods Studio aurait été initialement prévu pour l'événement spécial de cette semaine, en compagnie de l'iPhone 12 et du HomePod mini . Apple aurait toutefois rencontré un problème lors de la production de son casque : certaines fonctionnalités auraient été retirées de cette première version et le lancement aurait été retardé. Jon Prosser évoque désormais un lancement en décembre au plus tôt, mais sans certitude ; quitte à rater les ventes de Noël, Apple pourrait patienter jusqu'au printemps 2021.

Montage par MacRumors

Le casque audio d'Apple n'est pas qu'une simple rumeur : on a déjà pu apercevoir un prototype en photos et en vidéo le mois dernier, et Apple avait même laissé s'échapper une petite icône dès le mois de mars dernier. C'est un projet qui est en préparation depuis de nombreux mois, voire années ; le tout premier bruit de couloir à son sujet est au crédit de l'analyste Ming-Chi Kuo en février 2018 . À suivre, donc...