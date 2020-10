Premiers benchmarks pour la puce Apple A14 de l'iPhone 12

Apple a visiblement déjà envoyé une multitude d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro de démonstration aux journalistes, en amont du lancement des précommandes sur l'Apple Store ce vendredi 16 octobre. De nombreuses mesures de performance de la puce Apple A14 commencent en effet à fleurir sur Geekbench et ils nous donnent une première petite idée de la puissance brute des nouveaux smartphones d'Apple. Les scores sont assez variables, mais la puce Apple A14 tutoie les 1 600 points en monocoeur et peut légèrement dépasser la barre des 4 000 points en multicoeur. À titre de comparaison, l'iPhone 11 Pro enregistre des scores moyens de 1 323 points en monocoeur et de 3 289 points en multicoeur. L'amélioration est donc d'environ 20% par rapport à la puce Apple A13.Quelques résultats sont très en-deçà des attentes mais John Poole, fondateur de Geekbench, a confirmé à MacRumors que cela peut arriver lorsque les tests sont réalisés très peu de temps après la configuration d'un nouveau iPhone, de multiples opérations ayant alors lieu en arrière-plan. Les améliorations de la puce Apple A14 vont au-delà de la puissance brute — Apple a notamment promis de grandes améliorations du côté de l'apprentissage automatique et des graphismes — et ces premiers tests ne sont donc qu'un avant-goût des progrès de cette nouvelle architecture, la première d'Apple à être gravée à une finesse de 5 nanomètres.