Précommandes de l'iPhone 12 : l'Apple Store ferme, rendez-vous 14h

C'est ce vendredi 16 octobre qu'Apple lancera les précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, et l' Apple Store en ligne vient de fermer ses portes pour la mise en place des nouveautés. C'est à 14 heures pétantes qu'Apple permettra à ses clients de commander leur(s) exemplaire(s), ainsi que quelques accessoires officiels pour les accompagner : il y aura des coques en silicone ou transparentes à 55 € (les modèles en cuir seront commercialisés le 6 novembre ), le porte-cartes en cuir MagSafe à 65 € ainsi que le chargeur MagSafe à 45 € La sortie officielle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro est prévue vendredi prochain, le 23 octobre. Notez bien que ces précommandes concernent uniquement l'iPhone 12 (6,1") et l'iPhone 12 Pro (6,1"). Pour les précommandes de l'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7"), il faudra attendre le 6 novembre.Il n'est pas impossible qu'Apple profite de l'occasion pour lancer également les précommandes de l'iPad Air 4, qui a été présenté le mois dernier mais qui n'est toujours pas disponible. Il s'est en effet murmuré que la nouvelle tablette pourrait être lancée en même temps que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro le 23 octobre, et Apple a d'ailleurs reçu l'autorisation de mise en vente de la FCC hier après-midi. Fin du suspense à 14 heures !