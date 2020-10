Couvre-feu : les Apple Stores adaptent leurs horaires

Mise à jour 11:13 :

L'Apple Store de Vélizy 2, qui est fermé depuis le 5 octobre suite à des cas de COVID-19 au sein de l'équipe, va rouvrir avec des horaires restreints ce lundi 19 octobre. L'Apple Store des Champs-Élysées reste fermé pour le moment.

Les Apple Stores vont devoir s'adapter à la mesure de couvre-feu mise en place dans huit métropoles (Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse) en plus de l'Île-de-France à partir de ce samedi : dès demain, Apple va ainsi appliquer des horaires plus restreints pour permettre à ses employés d'avoir le temps de fermer la boutique et de rentrer sereinement chez eux avant la limite de 21h. Pour la plupart des magasins présents dans les métropoles concernées, l'horaire de fermeture sera ainsi ramené à 18h. Les clients ayant des réservations aux horaires plus tardifs ont déjà été prévenus de leur annulation.Rappelons qu'il n'est quoi qu'il en soit plus possible d'entrer pour flâner dans un Apple Store. Depuis la fin du mois de septembre, il est obligatoire de prendre un rendez-vous , même pour un simple renseignement ou pour un achat de produit. Apple conseille de réaliser ses achats sur sa boutique en ligne dans la mesure du possible. Si vous avez besoin de vous rendre dans un Apple Store pour réaliser un achat, vous devez réserver un créneau « Shopping avec un Spécialiste » sur cette page du site d'Apple. Vous pouvez retrouver les fiches horaires de toutes les boutiques d'Apple sur cette page