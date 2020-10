Taille des iPhone 12 : tous les modèles comparés

Avec sa nouvelle gamme d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro présentée cette semaine, Apple a bousculé ses tailles d'écran mais pas seulement : grâce à la réduction des marges autour de la dalle et au retour des châssis aux bords plats, les tailles des téléphones ont toutes légèrement changé, même à diagonale d'écran égale. Si vous souhaitez pouvoir comparer les différentes tailles, vous pouvez retrouver sur l'image ci-dessous tous les modèles classés du plus petit au plus grand, à l'échelle. Lorsque plusieurs générations présentent des tailles identiques ou presque, nous avons seulement affiché le représentant le plus récent.

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Vous pouvez ainsi voir que l'iPhone 12 mini, qui arbore une diagonale de 5,4", est très nettement plus compact que l'iPhone SE de seconde génération avec son écran rectangulaire de 4,7". Les iPhone 12 et 12 Pro, eux, sont très légèrement plus grands que l'iPhone 11 Pro (il faut dire que la diagonale est passée de 5,8" à 6,1"), mais plus petits que les iPhone XR et 11 dont l'écran est pourtant de même taille. Enfin, l'iPhone 12 Pro Max, avec son gigantesque écran de 6,7" (6,5" pour son prédécesseur) est sans surprise le smartphone le plus grand jamais produit par Apple.C'est ce vendredi 16 octobre à 14 heures qu'Apple lancera les précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro (qui arborent tous les deux une diagonale de 6,1") sur l'Apple Store . Pour les précommandes de l'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7"), il faudra attendre le 6 novembre.