Les iPhone 12 et 12 Pro (6,1'') lancés en précommande

Mise à jour 14:29 :

Vous pouvez également retrouver l'iPhone 12 à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger ou encore chez Amazon.

Vous pouvez également retrouver l'iPhone 12 Pro à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger ou encore chez Amazon.

Les nouveaux smartphones d'Apple sont également à l'affiche chez Orange, Sosh, Bouygues Telecom, SFR et RED.

Mise à jour 14:34 :

Vous pouvez bénéficier d'une remise de 50 € sur tous les modèles en passant par l'opérateur Sosh. Il y a également un rabais de 30 € chez RED de SFR.

Mise à jour 15:40 :

Les délais commencent déjà à augmenter de quelques jours sur certains modèles d'iPhone 12, et glissent au début du mois de novembre pour l'iPhone 12 Pro.

Quelques jours après leur présentation officielle , l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont disponibles à la précommande sur l'Apple Store pour de premières livraisons prévues vendredi prochain, le 23 octobre. Notez bien qu'il s'agit seulement des deux modèles dotés d'un écran d'une diagonale de 6,1" : l'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7") ne pourront être précommandés que le 6 novembre pour une disponibilité une semaine plus tard.L'iPhone 12 est proposé à 909 € (64 Go), 959 € (128 Go) ou 1 079 € (256 Go). L'iPhone 12 Pro est à 1 159 € (128 Go), 1 279 € (256 Go) ou 1 509 € (512 Go). Vous pouvez retrouver les différences entre ces deux gammes et toutes les nouveautés des modèles de cette année sur cet article . L'iPhone 12 est disponible en blanc, noir, bleu, vert et rouge, alors que l'iPhone 12 Pro est décliné en argent, graphite, or et bleu pacifique.Pour rappel, ces modèles sont livrés avec les écouteurs filaires EarPods ainsi qu'un câble Lightning vers USB-C. Le chargeur mural n'est plus fourni : si vous en avez besoin et que vous souhaitez opter pour le modèle d'Apple, comptez un supplément de 25 € . Pour accompagner votre iPhone, vous pouvez également choisir des coques en silicone ou transparentes à 55 € (les modèles en cuir seront commercialisés le 6 novembre ), le porte-cartes en cuir MagSafe à 65 € ainsi que le chargeur MagSafe à 45 €