L'iPad Air 4 disponible en précommande !

Mise à jour 14:57 :

L'iPad Air 4 peut également être précommandé à la Fnac, chez Darty, Boulanger ainsi que Amazon.

Il a été officiellement présenté le mois dernier avec un mois d'avance sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple promettant alors un lancement en octobre. L'iPad Air 4 sera finalement disponible en même temps que les nouveaux smartphones d'Apple le vendredi 23 octobre. Apple vient en effet d'ouvrir les précommandes de l'iPad Air 4 aujourd'hui sur l'Apple Store , avec de premières livraisons prévues pour la semaine prochaine.Rappelons qu'Apple a entièrement revu le design de l'iPad Air , qui ressemble désormais beaucoup à l'iPad Pro : vous pouvez retrouver toutes les différences entre les deux gammes sur cet article . Si vous optez pour un modèle Wi-Fi, comptez 669 € pour 64 Go ou 839 € pour 256 Go. Les modèles cellulaires sont 140 € plus chers, à 809 € pour 64 Go et 979 € pour 256 Go. L'Apple Pencil 2 est quant à lui en option à 135 € (ou 129 € chez Amazon).