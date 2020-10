Apple Watch : les bracelets Boucle unique RED sont arrivés

Les nouveaux modèles de bracelets Boucle unique inaugurés à l'occasion de la sortie des Apple Watch Series 6 et SE le mois dernier étaient bien déclinés dans une variante rouge PRODUCT(RED), mais sans stock à la sortie des nouvelles montres d'Apple. Les deux modèles en retard sont désormais disponibles : vous pouvez retrouver le modèle Boucle unique classique à 49 € et le modèle Boucle unique tressé à 99 € Cette couleur rouge, qu'Apple utilise sur plusieurs de ses produits et accessoires, est le fruit d'un partenariat avec (RED), une association qui collecte de l'argent pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Pour chaque achat d'un produit PRODUCT(RED), une petite partie de la somme est reversée à l'association. Depuis le printemps dernier, (RED) lutte également contre l'épidémie de COVID‑19 dans les pays les plus vulnérables.Les deux bracelets sont chacun déclinés en neuf tailles différentes pour correspondre à toutes les morphologies. Notez qu'Apple a mis en place un petit guide à imprimer si vous n'êtes pas sûr de la taille à choisir. En cas de doute, Apple précise que les bracelets peuvent légèrement s'agrandir avec le temps et recommande de choisir la taille la plus serrée.